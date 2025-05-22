Сирський провів телефонну розмову з командувачем Групи сприяння безпеці України Кертісом Баззардом: що обговорили
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з командувачем Групи сприяння безпеці України Кертісом Баззардом. Вони обговорили динаміку бойових дій та короткострокові плани російських загарбників.
Головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом армії Сполучених Штатів Кертісом Баззардом.
Вони обговорили динаміку бойових дій та плани росіян, пише УНН з посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.
Деталі
Провів плідну телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці України (SAG-U/NSATU) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом
Військові обговорили динаміку бойових дій та проаналізували короткострокові плани російських загарбників.
Коротко поінформував його про динаміку бойових дій та короткострокові плани противника. Ми обмінялися оцінками та поглядами на розвиток подій. Разом переможемо!
Доповнення
Сирський повідомив, що попри гру в дипломатію, москва перевела агресію проти України у війну на виснаження. росія кинула на Україну об’єднане угруповання військ чисельністю до 640 тисяч осіб.
Олександр Сирський заявив, що Курська операція триває 9 місяців і досягла більшості цілей, створивши буферну зону в прикордонні. Сирський нагородив воїнів 225-го полку за успішну оборону.