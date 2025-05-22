Сирський провів телефонну розмову з командувачем Групи сприяння безпеці України Кертісом Баззардом: що обговорили

Головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом армії Сполучених Штатів Кертісом Баззардом.

Вони обговорили динаміку бойових дій та плани росіян, пише УНН з посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

Провів плідну телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці України (SAG-U/NSATU) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом

Військові обговорили динаміку бойових дій та проаналізували короткострокові плани російських загарбників.

Коротко поінформував його про динаміку бойових дій та короткострокові плани противника. Ми обмінялися оцінками та поглядами на розвиток подій. Разом переможемо!