Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера, генералом Карстеном Броером. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера, генералом Карстеном Броером. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram. - рассказал Сырский.

По его словам, они обсудили дальнейшее сотрудничество. Особое внимание уделили усилению украинской ПВО, поскольку россия продолжает террористические атаки на украинские города, гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Поблагодарил за четкую и последовательную поддержку Украины и ее Вооруженных Сил.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа провел заседание Ставки. Подробно, по каждому региону, была проанализирована эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты.