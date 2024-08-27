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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Сирский обсудил с генералом Бундесвера усиление ПВО

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 08:36  •  17492 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Сырский провел телефонный разговор с генералом Бундесвера Броером. Обсудили текущую ситуацию на фронте и усиление украинской ПВО из-за продолжения российских атак.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера, генералом Карстеном Броером. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера, генералом Карстеном Броером. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Telegram.

- рассказал Сырский. 

По его словам, они обсудили дальнейшее сотрудничество. Особое внимание уделили усилению украинской  ПВО, поскольку россия продолжает террористические атаки на украинские города, гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Поблагодарил за четкую и последовательную поддержку Украины и ее Вооруженных Сил.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа провел заседание Ставки. Подробно, по каждому региону, была проанализирована эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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