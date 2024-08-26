Зеленський про Ставку: проаналізували ефективність ППО та ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку
Київ • УНН
Президент України провів засідання Ставки, де проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ по регіонах. Ухвалено рішення щодо додаткового посилення оборони Покровська та відновлення енергетики після масштабного обстрілу.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Детально, по кожному регіону, було проаналізовано ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Також ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку, передає УНН.
Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького. Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення
За його словами, на самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування.
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Також Зеленський наголосив, що не забувають про фронт.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 26 серпня, армія рф завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці.