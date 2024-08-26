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Зеленський про Ставку: проаналізували ефективність ППО та ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку

Зеленський про Ставку: проаналізували ефективність ППО та ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку

Київ • УНН

 • 37800 перегляди

Президент України провів засідання Ставки, де проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ по регіонах. Ухвалено рішення щодо додаткового посилення оборони Покровська та відновлення енергетики після масштабного обстрілу.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Детально, по кожному регіону, було проаналізовано ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Також ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку, передає УНН.

Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького. Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення

- написав Зеленський.

За його словами, на самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування.

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Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт

- зазначив Зеленський.

Також Зеленський наголосив, що не забувають про фронт.

Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку

- повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 26 серпня, армія рф завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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