Зеленский о Ставке: проанализировали эффективность ПВО и приняли решение об усилении Покровского направления

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Подробно, по каждому региону, была проанализирована эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Также приняли решение по усилению Покровского направления, передает УНН.

Ставка. Восстановление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения - написал Зеленский.

По его словам, на самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование.

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Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт - отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что не забывают о фронте.

Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления - сообщил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 26 августа, армия рф нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». Зафиксировано много повреждений в энергетике.