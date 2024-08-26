Зеленский о Ставке: проанализировали эффективность ПВО и приняли решение об усилении Покровского направления
Киев • УНН
Президент Украины провел заседание Ставки, где проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ по регионам. Принято решение о дополнительном усилении обороны Покровска и восстановлении энергетики после масштабного обстрела.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Подробно, по каждому региону, была проанализирована эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Также приняли решение по усилению Покровского направления, передает УНН.
Ставка. Восстановление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения
По его словам, на самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование.
"Навіть на війні є правила": в ООН засудили масований удар рф по Україні 26 августа 2024, 14:27 • 30075 просмотров
Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт
Также Зеленский отметил, что не забывают о фронте.
Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 26 августа, армия рф нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». Зафиксировано много повреждений в энергетике.