Сирський обговорив з генералом Бундесверу посилення ППО
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів телефонну розмову з генералом Бундесверу Броєром. Обговорили поточну ситуацію на фронті та посилення української ППО через продовження російських атак.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу, генералом Карстеном Броєром. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського в Telegram.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу, генералом Карстеном Броєром.. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сирського в Telegram.
За його словами, вони обговорили подальшу співпрацю. Особливу увагу приділили посиленню української ППО, оскільки росія продовжує терористичні атаки на українські міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Подякував за чітку і послідовну підтримку України та її Збройних Сил.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 26 серпня провів засідання Ставки. Детально, по кожному регіону, було проаналізовано ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту.