Сырский не против, чтобы СБУ повторно проверила Гладкого

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сирский заявил, что не против повторной проверки СБУ Романа Гладкого, которого назначили на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ, передает УНН.

Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая сообщила, что сегодня состоялось заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно Закона о создании Сил беспилотных систем (СБС).

По ее словам, онлайн были Сырский и Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Вместо министра обороны Умерова была его заместитель Наталья Калмыкова.

"Также обсуждалось назначение начальником штаба СБС Гладкого, у которого жена имеет российское гражданство", - написала Безуглая.

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Сырский заявил, что он не против повторной проверки Гладкого.

"Он проходил все проверки, он был в должности заместителя командующего Объединенных Сил, его с этой должности отправили учиться для получения высшего военного образования ... Мы его назначили на должность командования беспилотных систем, учитывая то, что он имеет опыт как начальник штаба. Он более 2 лет был начальником штаба командования военных сил. Если к нему есть претензии со стороны СБУ, то я не против конечно, чтобы они его проверили, чтобы окончательно снять все к нему претензии", - сказал Сырский.

Безуглая отметила, что Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины урегулировать законом создание Сил беспилотных систем.

Напомним

С июля 2016 года Гладкий занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Военно-Морских ВСУ.

В 2018 году был отстранен от должности на время служебного расследования. Тогда в СМИ писали, что это якобы могло быть связано как с финансово-экономическими нарушениями, так и с информацией о российском гражданстве его жены.

Кроме того, отмечалось, что первые два года после начала войны жена Гладкого вместе с детьми якобы продолжала жить во временно оккупированном Крыму, а дочь украинского офицера занималась плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии рф.

Однако в Министерстве обороны Украины в 2018 году опровергли информацию о том, что эти факты могли стать основанием для служебного расследования в отношении Гладкого. Зато главной причиной его отстранения назвали "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей".