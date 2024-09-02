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Сирський не проти, щоб СБУ повторно перевірила Гладкого

Сирський не проти, щоб СБУ повторно перевірила Гладкого

Київ • УНН

 • 28474 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський не заперечує проти повторної перевірки СБУ Романа Гладкого, призначеного начальником штабу СБС. Комітет ВР рекомендує законодавчо врегулювати створення Сил безпілотних систем.

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що не проти повторної перевірки СБУ  Романа Гладкого, якого призначили на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ, передає УНН.

Народна депутатка, член  комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла повідомила, що сьогодні відбулося засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо Закону про створення Сил безпілотних систем (СБС).

За її словами, онлайн були Сирський і Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Замість міністра оборони Умєрова була  його заступниця  Наталія Калмикова.

"Також обговорювалося призначення начальником штабу СБС Гладкого, у якого дружина має російське громадянство", - написала Безугла.

Гладкий пройшов усі необхідні перевірки СБУ: Командування Сил безпілотних систем про скандальне призначення31.08.24, 11:12 • 87785 переглядiв

Сирський заявив, що він не проти повторної перевірки Гладкого.

 "Він проходив всі перевірки, він був на посаді заступника командувача Об’єднаних Сил, його з цієї посади відправили навчатися для отримання вищої воєнної освіти…Ми його призначили на посаду командування безпілотних систем, враховуючи те, що він має досвід як начальник штабу. Він понад 2 роки був начальником штабу командування військових сил. Якщо до нього є претензії з боку СБУ, то я не проти звичайно, щоб вони його перевірили, щоб остаточно зняти всі до нього претензії", - сказав  Сирський.

Безугла зазначила, що Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України урегулювати законом створення Сил безпілотних систем.

Нагадаємо

З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-Морських ЗСУ.

У 2018 році був відсторонений від посади на час службового розслідування. Тоді у ЗМІ писали, що це нібито могло бути пов’язано як з фінансово-економічними порушеннями, так і з інформацією про російське громадянство його дружини.

Крім того, зазначалося, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого разом з дітьми начебто продовжувала жити у тимчасово окупованому Криму, а донька українського офіцера займалася плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії рф.

Однак у Міністерстві оборони України у 2018 році спростували інформацію про те, що ці факти могли стати підставою для службового розслідування щодо Гладкого. Натомість головною причиною його відсторонення назвали "неналежне виконання службових обов’язків".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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