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Сирия в этом году в 20 раз увеличила импорт пшеницы из оккупированного рф Крыма

Киев • УНН

 • 440089 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В этом году Сирия резко увеличила импорт пшеницы из временно-оккупированного россией Крыма почти в 20 раз. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Как пишет агентство со ссылкой на данные Refinitiv, экспорт пшеницы, которая отправляется в Сирию из черноморского порта Севастополя в Крыму, в этом году вырос в 17 раз и составляет чуть более 500 тысяч тонн, что составляет почти треть общего импорта зерна в страну.

В частности, в этом году до конца ноября Сирия импортировала из Севастополя около 501,8 тыс. тонн пшеницы, в то время, когда за весь 2021 год из Крыма было импортировано 28,2 тыс. тонн.

Грузы поступали с мая, а самая большая ежемесячная партия 78,6 тыс тонн пришлась на октябрь.

Из-за усложненной торговли в результате санкций, Сирия и рф больше полагаются на собственные корабли для перевозки зерна, включая три сирийских судна, подпадающих под санкции США.

Дополнение

Как писал УНН, в проливе Босфор стоят в очереди почти сто судов из-за задержки регистрации на инспекцию со стороны рф.

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