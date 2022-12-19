Сирия в этом году в 20 раз увеличила импорт пшеницы из оккупированного рф Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В этом году Сирия резко увеличила импорт пшеницы из временно-оккупированного россией Крыма почти в 20 раз. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Как пишет агентство со ссылкой на данные Refinitiv, экспорт пшеницы, которая отправляется в Сирию из черноморского порта Севастополя в Крыму, в этом году вырос в 17 раз и составляет чуть более 500 тысяч тонн, что составляет почти треть общего импорта зерна в страну.
В частности, в этом году до конца ноября Сирия импортировала из Севастополя около 501,8 тыс. тонн пшеницы, в то время, когда за весь 2021 год из Крыма было импортировано 28,2 тыс. тонн.
Грузы поступали с мая, а самая большая ежемесячная партия 78,6 тыс тонн пришлась на октябрь.
Из-за усложненной торговли в результате санкций, Сирия и рф больше полагаются на собственные корабли для перевозки зерна, включая три сирийских судна, подпадающих под санкции США.
Дополнение
Как писал УНН, в проливе Босфор стоят в очереди почти сто судов из-за задержки регистрации на инспекцию со стороны рф.