Сирія цього року у 20 разів збільшила імпорт пшениці з окупованого рф Криму

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Як пише агентство з посиланням на дані Refinitiv, експорт пшениці, яка відправляється до Сирії з чорноморського порту Севастополя у Криму, цього року зріс в 17 разів і становить трохи більше 500 тисяч тонн, що складає майже третину загального імпорту зерна в країну.

Зокрема, цього року до кінця листопада Сирія імпортувала із Севастополя близько 501,8 тис тонн пшениці, в той час, коли за весь 2021 рік з Криму було імпортовано 28,2 тис тонн.

Вантажі надходили з травня, а найбільша щомісячна партія 78,6 тис тонн припала на жовтень.

Через ускладнену торгівлю внаслідок санкцій, Сирія та рф більше покладаються на власні кораблі для перевезення зерна, включаючи три сирійські судна, які підпадають під санкції США.

Доповнення

Як писав УНН, в протоці Босфор стоять у черзі майже сто суден через затримку реєстрації на інспекцію з боку рф.