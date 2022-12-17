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У черзі майже сто суден із зерном: рф штучно обмежує рух через Босфор

У черзі майже сто суден із зерном: рф штучно обмежує рух через Босфор

Київ • УНН

 • 859672 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Наразі в протоці Босфор стоять у черзі майже сто суден через затримку реєстрації на інспекцію з боку рф. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

Цитата

«Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстрації на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише три на поточну добу», –повідомляють у міністерстві.

Також відомо, що така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в три мільйони тонн на місяць.

Додамо

«За дві доби з портів Великої Одеси вийшли чотири судна зі 145 тисяч тонн пшениці для Азії. Серед них балкер STAR EMERALD зі 71 тисяч тонн пшениці для Індонезії», – заявили в міністерстві.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 734 тисяч тонн української агропродукції. По «зерновому коридору» рухаються три судна під завантаження 166 тисяч тонн агропродукції, додали в українському відомстві.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

Раніше

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.

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