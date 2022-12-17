В очереди почти сто судов с зерном: рф искусственно ограничивает движение через Босфор

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«Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны рф регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только три на текущие сутки», – сообщают в министерстве.

Также известно, что такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в три миллиона тонн в месяц.

Добавим

«За двое суток из портов Большой Одессы вышли четыре судна из 145 тысяч тонн пшеницы для Азии. Среди них балкер STAR EMERALD из 71 тысяч тонн пшеницы для Индонезии», – заявили в министерстве.

В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружают 734 тысячи тонн украинской агропродукции. По «зерновому коридору» двигаются три судна под загрузку 166 тысяч тонн агропродукции, добавили в украинском ведомстве.

«Зерновая инициатива» по транспортировке украинской агропродукции по морю продлена еще на 120 дней, сообщила прессслужба Министерства инфраструктуры Украины 17 ноября.

Ранее

2 ноября Министерство обороны россии сообщило о возобновлении участия Москвы в соглашении об экспорте зерна по Черноморскому коридору после того, как за несколько дней до того россия заявила о прекращении участия в соглашении.

В МИД Украины в ответ заявили, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств, которые выходят за пределы уже имеющихся в зерновом соглашении.