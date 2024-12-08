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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сирийская армия объявила о завершении правления Башара Асада

Сирийская армия объявила о завершении правления Башара Асада

Киев  •  УНН

 • 4775 просмотра

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Президент Асад покинул Дамаск, армия заявила о конце его 24-летнего правления. Тысячи людей празднуют на улицах, повстанцы освободили тюрьму Седная.

Сирийская армия заявила своим офицерам о завершении 24-летнего правления Башара Асада, что стало следствием внезапного наступления повстанцев. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно информации, президент Асад покинул столицу и вылетел в неизвестном направлении, а в Дамаске больше не наблюдается военного присутствия его сторонников. 

На главной площади столицы собрались тысячи жителей, которые праздновали падение многолетнего режима. Люди скандировали призывы к свободе и выражали радость по поводу освобождения политических заключенных. 

Повстанцы объявили об освобождении тюрьмы Седная, известной жестокими условиями содержания тысяч задержанных. Событие знаменует завершение эпохи правления семьи Асад и открывает новую страницу в истории Сирии.

Восемь стран выступили с совместным заявлением по ситуации в Сирии7 дек. 2024, 23:04 • 11143 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия