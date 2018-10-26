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Сын нардепа Березкина определили залог в 5 млн грн по делу "Ощадбанка"

Сын нардепа Березкина определили залог в 5 млн грн по делу "Ощадбанка"

Киев  •  УНН

 • 8356 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Соломенский районный суд Киева арестовал сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, подозреваемого в хищении 20 млн долларов "Ощадбанка", и установил залог 5 млн гривен. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.

"Вчера следователями судьями Соломенского районного суда города Киева рассмотрено ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк", - сообщил он.

Холодницкий подчеркнул, что по результатам рассмотрения ходатайств всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, в том числе и председателю наблюдательного совета и бенефициару ОАО "Креатив Групп", который является родственником народного депутата Украины и, по версии следствия, является одним из организаторов данной схемы.

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"Указанному подозреваемому суд определил залог в размере 5 млн грн. В качестве альтернативы содержанию под стражей", - подчеркнул руководитель САП.

Отметим, что речь идет о сыне действующего народного депутата Станислава Березкина Максиме.

Напомним, сегодня арестованая по решению суда заместитель председателя ОАО "Ощадбанк" Ирина Земцова, которая является фигурантом дела о хищении 20 млн долларов банка, внесла залог.

Как сообщал УНН, 25 октября Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн грн залога для замглавы ОАО "Ощадбанк" Ирины Земцовой.

При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест и как альтернативу залог в сумме 50 млн грн.

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Напомним, в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".

Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.

Сейчас мера пресечения избрана всем подозреваемым по делу "Ощадбанка".

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