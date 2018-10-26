Сын нардепа Березкина определили залог в 5 млн грн по делу "Ощадбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Соломенский районный суд Киева арестовал сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, подозреваемого в хищении 20 млн долларов "Ощадбанка", и установил залог 5 млн гривен. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.
"Вчера следователями судьями Соломенского районного суда города Киева рассмотрено ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк", - сообщил он.
Холодницкий подчеркнул, что по результатам рассмотрения ходатайств всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, в том числе и председателю наблюдательного совета и бенефициару ОАО "Креатив Групп", который является родственником народного депутата Украины и, по версии следствия, является одним из организаторов данной схемы.
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"Указанному подозреваемому суд определил залог в размере 5 млн грн. В качестве альтернативы содержанию под стражей", - подчеркнул руководитель САП.
Отметим, что речь идет о сыне действующего народного депутата Станислава Березкина Максиме.
Напомним, сегодня арестованая по решению суда заместитель председателя ОАО "Ощадбанк" Ирина Земцова, которая является фигурантом дела о хищении 20 млн долларов банка, внесла залог.
Как сообщал УНН, 25 октября Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн грн залога для замглавы ОАО "Ощадбанк" Ирины Земцовой.
При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест и как альтернативу залог в сумме 50 млн грн.
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Напомним, в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.
Сейчас мера пресечения избрана всем подозреваемым по делу "Ощадбанка".