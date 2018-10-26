Сину нардепа Березкіна визначили заставу в 5 млн грн у справі "Ощадбанку"

"Вчора слідчими суддями Солом'янського районного суду міста Києва розглянуто клопотання прокурорів САП про обрання запобіжних заходів 10 підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заволодіння кредитними коштами АТ "Ощадбанк", - повідомив він.

Холодницький підкреслив, що за наслідками розгляду клопотань усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, в тому числі й голові наглядової ради та бенефіціару ПАТ "Креатив Груп", який є родичем народного депутата України та, за версією слідства, є одним з організаторів даної схеми.



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"Вказаному підозрюваному суд визначив заставу в розмірі 5 млн грн як альтернативу триманню під вартою", - підкреслив керівник САП.



Відзначимо, що мова йде про сина чинного народного депутата Станіслава Березкіна Максима.



Нагадаємо, сьогодні заарештована за рішенням суду заступниця голови ПАТ “Ощадбанк” Ірина Земцова, яка є фігурантом справи про розкрадання 20 млн доларів банку, внесла заставу.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 7 млн грн застави для заступниці голови ПАТ “Ощадбанк” Ірини Земцової.

При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арешт і як альтернативу заставу у сумі 50 млн грн.



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Нагадаємо, у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.

Наразі запобіжний захід обрано усім підозрюваним у справі “Ощадбанку”.