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Заарештована заступниця голови "Ощадбанку" внесла заставу

Заарештована заступниця голови "Ощадбанку" внесла заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Заарештована за рішенням суду заступниця голови ПАТ “Ощадбанк” Ірина Земцова, яка є фігурантом справи про розкрадання 20 млн доларів банку, внесла заставу. Про це УНН повідомили в Солом'янському районному суді Києва.

“Вона внесла визначену їй заставу”, — сказали в суді, не уточнивши інших деталей.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 7 млн грн застави для заступниці голови ПАТ “Ощадбанк” Ірини Земцової.

При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арешт і як альтернативу заставу у сумі 50 млн грн.

Нагадаємо, у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.

Наразі запобіжний захід обрано усім підозрюваним у справі “Ощадбанку”.

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