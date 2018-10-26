Суд обрав запобіжний захід усім підозрюваним у справі "Ощадбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Солом’янський районний суд м. Києва обрав запобіжні заходи для усіх десяти підозрюваних у розкраданні коштів ПАТ “Ощадбанк”. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.
“25 жовтня 2018 року Солом’янський районний суд м.Києва обрав 10 особам, підозрюваним у заволодінні 20 млн дол США АТ „Ощадбанк“, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі від 500 тис грн до 7 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином, сумарний обсяг застави, призначеної судом, становить 23,31 млн грн.
Як повідомляв УНН, сьогодні Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 7 млн грн застави для заступниці голови ПАТ “Ощадбанк” Ірини Земцової. Вона опинилась серед перших п'яти підозрюваних, кому було обрано запобіжний захід.
Раніше НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.