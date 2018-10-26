Суд избрал меру пресечения всем подозреваемым по делу "Ощадбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Соломенский районный суд г. Киева избрал меры для всех десяти подозреваемых в хищении средств ОАО “Ощадбанк”. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.
“25 октября 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал 10 лицам, подозреваемым в завладении 20 млн долл США АО „Ощадбанк“, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере от 500 тыс грн до 7 млн грн” , - говорится в сообщении.
Таким образом, суммарный объем залога, назначенной судом, составляет 23,31 млн грн.
Как сообщал УНН, сегодня Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн грн залога для замглавы ОАО “Ощадбанк” Ирины Земцовой. Она оказалась среди первых пяти подозреваемых, кому было избрана мера пресечения.
Ранее НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. “Ощадбанка”.
Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов “Ощадбанка” мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.