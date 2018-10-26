Арестованная заместитель главы "Ощадбанка" внесла залог
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Арестованная по решению суда заместитель председателя ОАО "Ощадбанк" Ирина Земцова, которая является фигурантом дела о хищении 20 млн долларов банка, внесла залог. Об этом сообщили УНН в Соломенском районном суде Киева.
"Она внесла опреденный ей залог", - сказали в суде, не уточнив других деталей.
Как сообщал УНН, 25 октября Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн грн залога для замглавы ОАО "Ощадбанк" Ирины Земцовой.
При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест и как альтернативу залог в сумме 50 млн грн.
Напомним, в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.
На данный момент мера пресечения избрана всем подозреваемым по делу "Ощадбанка".