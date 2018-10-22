Верховний Суд сьогодні продовжить розгляд клопотання САП у справі Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Верховний Суд сьогодні продовжить розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про перенесення кримінального провадження щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших осіб з Малиновського районного суду Одеси до Солом’янського районного суду Києва. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
“Відкласти розгляд у Верховному Суді клопотання прокурора у кримінальному провадженні — заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кривенка В. про направлення кримінального провадження ... з Малиновського районного суду м.Одеси до Солом’янського районного суду м.Києва на 15 годину 22 жовтня 2018 року, про що повідомити учасників судового провадження”, — зазначається у рішенні.
Як повідомляв УНН, Малинівський районний суд Одеси призначив на 26 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо обвинувачення мера міста Геннадія Труханова та інших посадовців у привласненні коштів в особливо великих розмірах.
Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.