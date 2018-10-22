Верховний Суд сьогодні продовжить розгляд клопотання САП у справі Труханова

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Верховний Суд сьогодні продовжить розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про перенесення кримінального провадження щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших осіб з Малиновського районного суду Одеси до Солом’янського районного суду Києва. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.