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Призначено підготовче засідання у справі мера Одеси Труханова

Призначено підготовче засідання у справі мера Одеси Труханова

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Малинівський районний суд Одеси призначив на 26 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо обвинувачення мера міста Геннадія Труханова та інших посадовців у привласненні коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

"Підготовче судове засідання призначено на 26 жовтня 2018 року о 14 год. 00 хв", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що у підготовчому засіданні візьме участь колегія у складі трьох суддів.

Нагадаємо, Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів справи заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.

14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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