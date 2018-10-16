Призначено підготовче засідання у справі мера Одеси Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Малинівський районний суд Одеси призначив на 26 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо обвинувачення мера міста Геннадія Труханова та інших посадовців у привласненні коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
"Підготовче судове засідання призначено на 26 жовтня 2018 року о 14 год. 00 хв", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі зазначили, що у підготовчому засіданні візьме участь колегія у складі трьох суддів.
Нагадаємо, Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів справи заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.