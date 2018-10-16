Призначено підготовче засідання у справі мера Одеси Труханова

"Підготовче судове засідання призначено на 26 жовтня 2018 року о 14 год. 00 хв", - йдеться у повідомленні.



У прес-центрі зазначили, що у підготовчому засіданні візьме участь колегія у складі трьох суддів.



Нагадаємо, Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів справи заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.



14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.



Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.



