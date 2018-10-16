Назначено подготовительное заседание по делу мэра Одессы Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Малиновский районный суд Одессы назначил на 26 октября подготовительное судебное заседание по делу по обвинению мэра города Геннадия Труханова и других должностных лиц в присвоении средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
"Подготовительное судебное заседание назначено на 26 октября 2018 в 14 ч. 00 мин", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что в подготовительном заседании примет участие коллегия в составе трех судей.
Напомним, Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов дела завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, на началу 2016 году заплатили за это комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.
Одесского городского главу и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.