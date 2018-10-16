Назначено подготовительное заседание по делу мэра Одессы Труханова

"Подготовительное судебное заседание назначено на 26 октября 2018 в 14 ч. 00 мин", - говорится в сообщении.



В пресс-центре отметили, что в подготовительном заседании примет участие коллегия в составе трех судей.



Напомним, Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов дела завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, на началу 2016 году заплатили за это комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.



14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.



Одесского городского главу и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.



