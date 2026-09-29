ВАКС разрешил сыну и мужу Татьяны Крупы участвовать в заседании онлайн из-за границы
Киев • УНН
ВАКС разрешил Александру и Владимиру Крупам присоединиться к следующему заседанию из-за границы посредством видеоконференции. Их подозревают в незаконном обогащении вместе с Татьяной Крупой.
Высший антикоррупционный суд разрешил Александру и Владимиру Крупе - сыну и мужу экс-главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы - участвовать в следующем заседании из-за границы - в режиме видеоконференции. Об этом стало известно из трансляции заседания ВАКС, передает УНН.
Подробности
Адвокат Александра Крупы Олег Костынюк подал ходатайство об участии его подзащитного в следующем судебном заседании в режиме видеоконференции. Аналогичное ходатайство подала защитница Владимира Крупы Татьяна Гончарук.
Суд удовлетворил ходатайство и разрешил Александру Крупе присоединиться к следующему заседанию онлайн.
Контекст
4 октября 2024 года чиновницу МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, руководителя управления ПФУ в Хмельницкой области, разоблачили в незаконном обогащении на миллионы гривен. В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК и депутатки областного совета выявили серьезные нарушения на сумму более 34,8 млн гривен.
Для фигурантки определили трёхзначный залог. После нескольких уменьшений суммы 4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для Татьяны Крупы на залог в 20 млн гривен. 11 сентября стало известно, что Татьяна Крупа сдала заграничный паспорт и не могла покидать Хмельницкий. Ее передвижение контролировала Нацполиция с помощью электронного браслета. В тот же день за экс-чиновницу внесли залог.
В конце октября 2025 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению Татьяны Крупы. Следствие установило, что чиновница незаконно обогатилась на 160 млн гривен, привлекая к схеме своего мужа и сына.