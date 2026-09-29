Сину й чоловікові Тетяни Крупи ВАКС дозволив брати участь у засіданні онлайн з-за кордону

Вищий антикорупційний суд дозволив Олександру та Володимиру Крупі - сину і чоловікові ексочільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи - брати участь у наступному засіданні з-за кордону - у режимі відеоконференції. Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС, передає УНН.

Деталі

Адвокат Олександра Крупи - Олег Костинюк - подав клопотання про участь його підзахисного в наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції. Аналогічне клопотання подала захисниця Володимира Крупи Тетяна Гончарук.

Суд задовольнив клопотання та дозволив Олександру Крупі долучитися до наступного засідання онлайн.

Контекст

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень. У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн гривень.

Для фігурантки визначили тризначну заставу. Після кількох зменшень суми 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у 20 млн гривень. 11 вересня стало відомо, що Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і не могла залишати Хмельницький. Її пересування контролювала Нацполіція за допомогою електронного браслета. Того ж дня за експосадовицю внесли заставу.

Наприкінці жовтня 2025 року НАБУ й САП завершили досудове розслідування за підозрою Тетяни Крупи. Слідство встановило, що посадовиця незаконно збагатилася на 160 млн гривень, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.