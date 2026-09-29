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Сину й чоловікові Тетяни Крупи ВАКС дозволив брати участь у засіданні онлайн з-за кордону

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

ВАКС дозволив Олександру та Володимиру Крупам долучитися до наступного засідання з-за кордону через відеоконференцію. Їх підозрюють у незаконному збагаченні разом із Тетяною Крупою.

Сину й чоловікові Тетяни Крупи ВАКС дозволив брати участь у засіданні онлайн з-за кордону

Вищий антикорупційний суд дозволив Олександру та Володимиру Крупі - сину і чоловікові ексочільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи - брати участь у наступному засіданні з-за кордону - у режимі відеоконференції. Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС, передає УНН.

Деталі

Адвокат Олександра Крупи - Олег Костинюк - подав клопотання про участь його підзахисного в наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції. Аналогічне клопотання подала захисниця Володимира Крупи Тетяна Гончарук.

Суд задовольнив клопотання та дозволив Олександру Крупі долучитися до наступного засідання онлайн.

Контекст

4 жовтня 2024 року посадовицю МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника управління ПФУ у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагаченні на мільйони гривень. У деклараціях ексголови Хмельницької МСЕК і депутатки обласної ради виявили серйозні порушення на суму понад 34,8 млн гривень.

Для фігурантки визначили тризначну заставу. Після кількох зменшень суми 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи на заставу у 20 млн гривень. 11 вересня стало відомо, що Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і не могла залишати Хмельницький. Її пересування контролювала Нацполіція за допомогою електронного браслета. Того ж дня за експосадовицю внесли заставу.

Наприкінці жовтня 2025 року НАБУ й САП завершили досудове розслідування за підозрою Тетяни Крупи. Слідство встановило, що посадовиця незаконно збагатилася на 160 млн гривень, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКримінал
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Хмельницька область
Національне антикорупційне бюро України