Синоптики рассказали, с которой погоды начнется следующая неделя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Украине в понедельник, 12 августа, ожидается переменная облачность, в некоторых областях возможен кратковременный дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 12 августа в Украине ожидается переменная облачность.
"Без осадков, лишь на Волыни и во Львовской области днем местами кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью ожидается 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°.
Напомним, синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура августа составит 19-24° . Также заморозки на поверхности почвы вероятные конце месяца в Украине, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма.