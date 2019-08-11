Синоптики розповіли, з якої погоди розпочнеться наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні у понеділок, 12 серпня, очікується мінлива хмарність, у деяких областях можливий короткочасний дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 12 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.
"Без опадів, лише на Волині та Львівщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі очікується 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на Закарпатті та півдні Одещини до 35°.
Нагадаємо, синоптики прогнозували, що середня місячна температура серпня становитиме 19-24°. Також заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму.