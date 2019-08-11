Синоптики розповіли, з якої погоди розпочнеться наступний тиждень

Так, 12 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.

"Без опадів, лише на Волині та Львівщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі очікується 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на Закарпатті та півдні Одещини до 35°.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що середня місячна температура серпня становитиме 19-24°. Також заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму.