Синоптики розповіли, з якої погоди розпочнеться наступний тиждень

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні у понеділок, 12 серпня, очікується мінлива хмарність, у деяких областях можливий короткочасний дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 12 серпня в Україні очікується мінлива хмарність.

"Без опадів, лише на Волині та Львівщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі очікується 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на Закарпатті та півдні Одещини до 35°.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що середня місячна температура серпня становитиме 19-24°. Також заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму.

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