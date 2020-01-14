Синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Украине в среду, 15 января, ожидается погода без осадков, утром - туман. Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать днем до плюс 9°. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток осадков не ожидается. Ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман", - сообщили синоптики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-10 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, 15-16 января в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, завтра и послезавтра на западе и крайнем юге страны до плюс 9°.
Напомним, на Василия в Украине до 6 градусов тепла.