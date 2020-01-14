Синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В Україні у середу, 15 січня, очікується погода без опадів, вранці - туман. Температура повітря найближчими днями сягатиме вдень до плюс 9°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби опадів не очікується. Вночі та вранці у Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей місцями туман", - повідомили синоптики.
Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 3-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, 15-16 січня в Карпатах та на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, завтра та післязавтра на заході та крайньому півдні країни до плюс 9°.
Нагадаємо, на Василя в Україні до 6 градусів тепла.