На Василя в Україні до 6 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В Україні 14 січня, коли відзначають свято Василя, очікується погода на більшості території без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 11 градусів морозу до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"14 січня в Україні переважатиме погода без опадів, лише на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині вдень подекуди невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці в південних областях та на Закарпатті місцями туман", - зазначили синоптики.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла.
Нагадаємо, 14 січня українці відзначають свято Василя.