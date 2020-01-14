На Василия в Украине до 6 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Украине 14 января, когда отмечают праздник Василия, ожидается погода на большей части территории без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 11 градусов мороза до 6 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"14 января в Украине будет преобладать погода без осадков, лишь в Черниговской, Сумской и Харьковской днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром в южных областях и на Закарпатье местами туман", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; днем 1-6° тепла.
Напомним, 14 января украинцы отмечают праздник Василия.