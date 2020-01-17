Синоптики рассказали о погоде на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Украине в субботу-воскресенье, 18-19 января, осадков не ожидается. Температура воздуха несколько снизится. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, изморозь", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.
Температура ночью 1-7° мороза, днем от 2° мороза до 5° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.