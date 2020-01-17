Синоптики розповіли про погоду на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Україні у суботу-неділю, 18-19 січня, опадів не очікується. Температура повітря дещо знизиться. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби опадів не очікується. Вночі та вранці місцями туман, паморозь", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 3-10 м/с.
Температура вночі 1-7° морозу, вдень від 2° морозу до 5° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.