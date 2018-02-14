Синоптики прогнозируют спокойную зимнюю погоду в ближайшие дни

"Ожидается достаточно спокойная зимняя погода, временами небольшой снег, на юге с дождем. Температура ночью от -2 до -9 мороза, днем ​​- от -3 до +2. На юге и на западе - ночью около 0, а днем ​​- от +1 до +6. На дорогах местами ожидается гололед", - сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, 14 февраля в Украине преимущественно холодная погода.