Синоптики прогнозируют спокойную зимнюю погоду в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Ближайшие несколько дней в Украине ожидается спокойная зимняя погода, температура в некоторых регионах Украины днем будет подниматься до шести градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Украинском гидрометцентре.
"Ожидается достаточно спокойная зимняя погода, временами небольшой снег, на юге с дождем. Температура ночью от -2 до -9 мороза, днем - от -3 до +2. На юге и на западе - ночью около 0, а днем - от +1 до +6. На дорогах местами ожидается гололед", - сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним, 14 февраля в Украине преимущественно холодная погода.