Синоптики прогнозують спокійну зимову погоду найближчими днями

"Очікується досить спокійна зимова погода, часом невеликий сніг, на півдні з дощем. Температура вночі становитиме від -2 до -9 морозу, вдень – від -3 до +2. На півдні і на заході – вночі близько 0, а вдень - від +1 до +6. На дорогах подекуди очікується ожеледиця", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 14 лютого в Україні переважно холодна погода.