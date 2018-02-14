Синоптики прогнозують спокійну зимову погоду найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Найближчі кілька днів в Україні очікується спокійна зимова погода, температура в деяких регіонах України вдень буде підніматися до шести градусів тепла. Про це УНН повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Очікується досить спокійна зимова погода, часом невеликий сніг, на півдні з дощем. Температура вночі становитиме від -2 до -9 морозу, вдень – від -3 до +2. На півдні і на заході – вночі близько 0, а вдень - від +1 до +6. На дорогах подекуди очікується ожеледиця", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, 14 лютого в Україні переважно холодна погода.