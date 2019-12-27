Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Украине 28-29 декабря в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается ухудшение погодных условий - со снегопадами и морозами. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"28-29 декабря в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях ухудшение погодных условий: умеренный, на Прикарпатье значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза. На остальной территории небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем, температура в течение суток от 3° мороза до 3° тепла, на юге и востоке страны днем до 5° тепла", - отметили синоптики.
Уже 30 декабря в Украине - без осадков; температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-12° мороза.
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