Синоптики прогнозують погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В Україні 28-29 грудня у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується погіршення погодних умов - зі снігопадами та морозами. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"28-29 грудня у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях погіршення погодних умов: помірний, на Прикарпатті значний сніг; пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг, у східних та південних областях з дощем; температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, на півдні та сході країни вдень до 5° тепла", - зазначили синоптики.
Уже 30 грудня в Україні - без опадів; температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; в Карпатах невеликий сніг, температура протягом доби 5-12° морозу.
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