Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во вторник, 31 марта, в связи с интенсивным приростом снежного покрова, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"31 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", говорится в сообщении.
Напомним, неделя в Украине начнется с похолодания: местами до 6° мороза.