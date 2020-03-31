Синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У вівторок, 31 березня, у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"31 березня у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", йдеться у повідомленні.
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