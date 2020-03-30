Тиждень в Україні почнеться з похолодання: місцями до 6° морозу

КИЇВ. 30 березня. УНН. В останні дні березня в Україні знову очікується похолодання внаслідок вторгнення арктичного повітря, температура повітря впродовж доби 30 березня коливатиметься у межах від 6° морозу до 19° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.