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Тиждень в Україні почнеться з похолодання: місцями до 6° морозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В останні дні березня в Україні знову очікується похолодання внаслідок вторгнення арктичного повітря, температура повітря впродовж доби 30 березня коливатиметься у межах від 6° морозу до 19° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, 30 березня холодні повітряні маси надійдуть до західних областей, а 31-го березня і на решту частину території України.

Тож прогноз на 30 березня по Україні виглядає наступним чином: у західній частині країни невеликий дощ та мокрий сніг, вдень пориви вітру 15-20 м/с; зниження температури впродовж доби до 0-5° тепла, у Карпатах до 1-6° морозу, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території без істотних опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на півдні до 19°, у північних областях 7-12°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 30 березня переважатиме хмарна з проясненнями погода. Опадів впродовж дня не очікується, лише пізно ввечері можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°. У вівторок та середу очікується зниження температури повітря вночі до 2-4° морозу, вдень до 3-5° тепла.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, весна буде теплішою через зміни клімату.

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