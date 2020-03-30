Неделя в Украине начнется с похолодания: местами до 6° мороза

КИЕВ. 30 марта. УНН. В последние дни марта в Украине снова ожидается похолодание в результате вторжения арктического воздуха, температура воздуха в течение суток 30 марта будет колебаться в пределах от 6° мороза до 19° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.