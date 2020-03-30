Неделя в Украине начнется с похолодания: местами до 6° мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В последние дни марта в Украине снова ожидается похолодание в результате вторжения арктического воздуха, температура воздуха в течение суток 30 марта будет колебаться в пределах от 6° мороза до 19° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 30 марта холодные воздушные массы поступят в западные области, а 31-го марта и на остальные части территории Украины.
Так, прогноз на 30 марта по Украине выглядит следующим образом: в западной части страны небольшой дождь и мокрый снег, днем порывы ветра 15-20 м/с; снижение температуры в течение суток до 0-5° тепла, в Карпатах до 1-6° мороза, на дорогах местами гололедица. На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на юге до 19°, в северных областях 7-12°.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
В Киеве 30 марта будет преобладать облачная с прояснениями погода. Осадков в течение дня не ожидается, лишь поздно вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°. Во вторник и среду ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-4° мороза, днем до 3-5° тепла.
Напомним, согласно исследованию, весна будет теплее из-за изменений климата.