Синоптики предупредили о заморозках и метелях на Закарпатье

Так, ночью и утром с 19 по 22 апреля по территории Закарпатской области на поверхности почвы сохранятся заморозки 2...7°; 19-20 апреля в горных районах, а 21-22 апреля по всей территории области заморозки в воздухе 0...5°.

В то же время, утром и днем ​​19-го и в течение 20 апреля на большей части территории Закарпатья ожидается усиление северного ветра до 15-20 м /с, местами порывы до 25 м/с.

В горах восточных районов местами сильный снег, метели.

В результате вторжения арктического воздуха 18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода. В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

В связи с перемещением активного южного циклона 19-22 апреля по Херсону и области ожидаются заморозки. Днем 20 апреля и в течение 21 апреля сильный дождь, ночью с мокрым снегом. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с. Ночью и утром в этот период ожидаются заморозки в воздухе 0...5°, и на поверхности почвы до 8°.

Сейчас в ряде регионов уже выпал снег. Известно о снеге в Днепре и Харькове.

Из-за ухудшения погодных условий страдает и Одесса: там усилился ветер и идет дождь. На Куликовом поле упало дерево. Кроме того, на машину на вул.Маразлиевской упал кусок лепнины со здания, никто не пострадал.