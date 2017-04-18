Синоптики предупредили о заморозках и метелях на Закарпатье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32903 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100084 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151336 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114454 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115258 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111772 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103742 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106894 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103426 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152321 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Синоптики предупредили о заморозках и метелях на Закарпатье

Синоптики предупредили о заморозках и метелях на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 6310 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Штормовое предупреждение из-за заморозков, порывов ветра и метелей объявили на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении Закарпатского центра по гидрометеорологии, передает УНН.

Так, ночью и утром с 19 по 22 апреля по территории Закарпатской области на поверхности почвы сохранятся заморозки 2...7°; 19-20 апреля в горных районах, а 21-22 апреля по всей территории области заморозки в воздухе 0...5°.

В то же время, утром и днем ​​19-го и в течение 20 апреля на большей части территории Закарпатья ожидается усиление северного ветра до 15-20 м /с, местами порывы до 25 м/с.

В горах восточных районов местами сильный снег, метели.

В результате вторжения арктического воздуха 18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода. В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

В связи с перемещением активного южного циклона 19-22 апреля по Херсону и области ожидаются заморозки. Днем 20 апреля и в течение 21 апреля сильный дождь, ночью с мокрым снегом. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с. Ночью и утром в этот период ожидаются заморозки в воздухе 0...5°, и на поверхности почвы до 8°.

Сейчас в ряде регионов уже выпал снег. Известно о снеге в Днепре и Харькове.

Из-за ухудшения погодных условий страдает и Одесса: там усилился ветер и идет дождь. На Куликовом поле упало дерево. Кроме того, на машину на вул.Маразлиевской упал кусок лепнины со здания, никто не пострадал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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