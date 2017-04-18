Синоптики попередили про заморозки та хуртовини на Закарпатті

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УЖГОРОД-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Штормове попередження через заморозки, пориви вітру та хуртовини оголосили на Закарпатті. Про це йдеться у повідомленні Закарпатського центру із гідрометеорології, передає УНН.

Так, вночі та вранці з 19 по 22 квітня по території Закарпатської області на поверхні ґрунту збережуться заморозки 2...7°; 19-20 квітня в гірських районах, а 21-22 квітня по всій території області заморозки у повітрі 0...5°.

Водночас, вранці та вдень 19-го та протягом 20 квітня на більшій частині території Закарпаття очікується посилення північного вітру до 15-20 м/с, подекуди пориви до 25 м/с.

У горах східних районів місцями сильний сніг, хуртовини.

Внаслідок вторгнення арктичного повітря 18-22 квітня по всій Україні очікується холодна погода. У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.

Так, у зв’язку з переміщенням активного південного циклону 19-22 квітня по Херсону та області очікуються заморозки. Вдень 20 квітня та впродовж 21 квiтня сильний дощ, вночі з мокрим снiгом. Посилення пiвнiчно-захiдного вiтру 17-22 м/с. Вночі та вранці у цей період очікуються заморозки в повiтрi 0...5°, та на поверхні ґрунту до 8°.

Наразі у кількох регіонах вже випав сніг. Відомо про сніг у Дніпрі та Харкові.

Через погіршення погодних умов страждає і Одеса: там посилився вітер і йде дощ. На куликовому полі впало дерево. Окрім того, на автівку на вул.Маразліївській впав шмат ліпнини із будівлі, ніхто не постраждав.

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