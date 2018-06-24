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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Киев  •  УНН

 • 8882 просмотра

КИЕВ, 24 июня. УНН. Украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности на большинстве территории Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.

"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Одесской области почти сутки тушили возгорания лузги подсолнуха.

23 июня произошлел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве.

Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.

Украинские Национальные Новости

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