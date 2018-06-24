Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Киев • УНН
КИЕВ, 24 июня. УНН. Украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности на большинстве территории Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Одесской области почти сутки тушили возгорания лузги подсолнуха.
23 июня произошлел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве.
Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.