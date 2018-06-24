Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Київ • УНН
КИЇВ, 24 червня. УНН. Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на більшості території України. Про це УНН повідомили у пресс-службу ДСНС.
"24-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, на Одещині майже добу гасили загорання лузги соняшника.
23 червня сталася пожежа в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною у Рівному.
Нагадаємо, у Миколаївській області горіла пшениця на корені площею 4,5 га.