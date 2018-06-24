Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

"24-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, на Одещині майже добу гасили загорання лузги соняшника.



23 червня сталася пожежа в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною у Рівному.

Нагадаємо, у Миколаївській області горіла пшениця на корені площею 4,5 га.