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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ, 24 червня. УНН. Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на більшості території України. Про це УНН повідомили у пресс-службу ДСНС.

"24-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, на Одещині майже добу гасили загорання лузги соняшника.

23 червня сталася пожежа в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною у Рівному.

Нагадаємо, у Миколаївській області горіла пшениця на корені площею 4,5 га.

Українські Національні Новини

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