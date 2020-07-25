Синоптики предупредили о пожарной опасности в ряде областей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня, 25 июля, в нескольких областях Украины наблюдается повышение уровня пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию УкрГидрометцентра.
"25 июля в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровск, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Донецкой области огонь уничтожил более 20 гектаров пшеничного поля.