Синоптики попередили про пожежну небезпеку у кількох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні, 25 липня, у кількох областях України спостерігається підвищення рівня пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію УкрГідрометцентру.
“25 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетрівській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Донецькій області вогонь знищив більше 20 гектарів пшеничного поля.