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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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Пожежа на Донеччині випалила 21 га пшениці - ДСНС

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КИЇВ. 25 липня. УНН. 24 липня о 14 год. 53 хв. поблизу с. Дружба Костянтинівського району, що на Донеччині, на полі СФГ “Династія” (загальна площа 80 га) виникла пожежа пшениці на корені. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

“О 15 год. 55 хв. пожежу ліквідовано. Вогнем знищено пшеницю на площі 21 га, врятовано пшеницю на площі 59 га”, — повідомили рятувальники.

Зазначається, що до гасіння залучалося 9 чоловік та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, вчора під вечір рятувальниками було локалізовано загорання трав’яного настилу у Новоайдарівському районі Луганської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Троєщині ліквідували пожежу у багатоповерхівці, під час якої загинула жінка

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