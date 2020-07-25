Пожежа на Донеччині випалила 21 га пшениці - ДСНС

“О 15 год. 55 хв. пожежу ліквідовано. Вогнем знищено пшеницю на площі 21 га, врятовано пшеницю на площі 59 га”, — повідомили рятувальники.

Зазначається, що до гасіння залучалося 9 чоловік та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, вчора під вечір рятувальниками було локалізовано загорання трав’яного настилу у Новоайдарівському районі Луганської області.

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