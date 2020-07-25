Пожежа на Донеччині випалила 21 га пшениці - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. 24 липня о 14 год. 53 хв. поблизу с. Дружба Костянтинівського району, що на Донеччині, на полі СФГ “Династія” (загальна площа 80 га) виникла пожежа пшениці на корені. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
“О 15 год. 55 хв. пожежу ліквідовано. Вогнем знищено пшеницю на площі 21 га, врятовано пшеницю на площі 59 га”, — повідомили рятувальники.
Зазначається, що до гасіння залучалося 9 чоловік та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, вчора під вечір рятувальниками було локалізовано загорання трав’яного настилу у Новоайдарівському районі Луганської області.
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