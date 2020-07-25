Пожар в Донецкой области выжег 21 га пшеницы - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. 24 июля в 14 час. 53 мин. вблизи с. Дружба Константиновского района Донецкой области, на поле КФХ "Династия" (общая площадь 80 га) возник пожар пшеницы на корню. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
“В 15 ч. 55 мин. пожар ликвидирован. Огнем уничтожено пшеницу на площади 21 га, спасено пшеницу на площади 59 га”, — сообщили спасатели.
Отмечается, что к тушению привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, вчера под вечер спасателями было локализовано возгорание травяного настила в Новоайдаривском районе Луганской области.
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