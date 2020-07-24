На Луганщині локалізували загоряння трави

“24 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Трьохізбенка у Новоайдарівському районі виникло загорання трав’яного настилу. О 15:57 загорання локалізовано”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до гасіння залучено 16 чол. та 6 од. техніки, з них від ДСНС 8 чол. о/с та 2 од. техніки.

Нагадаємо, пожежу сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу села Лопаскине Луганської області через обстріл, ліквідовано.