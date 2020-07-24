В Луганской области локализовали возгорание травы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Локализовано возгорание травяного настила в Новоайдаривском районе Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"24 июля к ДСНС поступила информация, что вблизи пгт Трехизбенка в Новоайдаривському районе возникло возгорание травяного настила. В 15:57 возгорание локализовано", - говорится в сообщении.
Сообщается, что к тушению привлечены 16 чел. и 6 ед. техники, из них от ГСЧС 8 чел. л/с и 2 ед. техники.
Напомним, пожар сухой травы, кустарников и древесины, вблизи села Лопаскино Луганской области из-за обстрела, ликвидировано.