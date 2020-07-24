На Троєщині ліквідували пожежу у багатоповерхівці, під час якої загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві ліквідували пожежу у дев’ятиповерхівці, під час якої загинула жінка літнього віку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"О 13:55 пожежу у квартирі по вул. Закревського, 77 у Деснянському районі ліквідовано", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що о 10:08 пожежа була локалізована.
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Нагадаємо, у Києві під час пожежі у багатоповерхівці на місці події загинула жінка похилого віку.