На Троєщині ліквідували пожежу у багатоповерхівці, під час якої загинула жінка

"О 13:55 пожежу у квартирі по вул. Закревського, 77 у Деснянському районі ліквідовано", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що о 10:08 пожежа була локалізована.

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Нагадаємо, у Києві під час пожежі у багатоповерхівці на місці події загинула жінка похилого віку.